19-jährige Autofahrerin aus Marl kollidierte mit spielenden Mädchen (9)

Ein neunjähriges Mädchen aus Herne ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. Oktober, in Herne-Wanne leicht verletzt worden. Gegen 15.10 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Marl über den Parkplatz am Wanner Markt. Nach bisherigem Stand kollidierte sie mit einem auf dem Parkplatz spielenden Mädchen (9), das unmittelbar zwischen den geparkten Fahrzeugen vor das langsam fahrende Auto lief.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die durch den Zusammenstoß verletzte Schülerin in ein Krankenhaus.