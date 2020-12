20-Jähriger wurde mit Eisenstange und Schraubenzieher in Buer angegriffen

Verletzungen erlitt ein 20-Jähriger am frühen Dienstagmorgen, 1. Dezember 2020, nachdem er auf der Horster Straße in Buer von einem 37-Jährigen mit einer Eisenstange sowie einem Schraubenzieher angegriffen wurde. Gegen 1.30 Uhr saß der junge Gelsenkirchener in einem geparkten Auto. Der 37-jährige riss die Fahrertür auf und griff sein Opfer an. Hierbei schlug er auf sein Gegenüber zunächst mit einer Eisenstange ein. Der 20-Jährige flüchtete auf den Beifahrersitz. Daraufhin holte der Täter einen Schraubenzieher hervor und stach damit auf die Beine des 20-Jährigen ein. Anschließend flüchtete der 37-jährige Gelsenkirchener vom Tatort. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Hintergrund für den Übergriff sind mutmaßlich Beziehungsstreitigkeiten, die Ermittlungen dauern an.