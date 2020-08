21jähriger in Buer überfallen

Zu einem Raubüberfall kam es am Samstag, dem 29.08.2020 um 23.50 Uhr auf dem Goldbergplatz in Gelsenkirchen Buer. Ein 23jähriger Tatverdächtiger bedrohte den Geschädigten, nahm ihm eine hohe Summe Bargeld und seine Autoschlüssel ab. Als der Täter auch noch das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsuchte, gelang es dem Geschädigten, die Polizei zu alarmieren. Noch vor Ort wurde der Räuber festgenommen.

Das Bargeld wurde aufgefunden und sichergestellt. Kurze Zeit später wurde auch ein Cousin des Tatverdächtigen festgenommen. Auch er war an der Straftat beteiligt. Bei beiden wurden Waffen aufgefunden. So wurde bei der Tatausführung ein Messer mitgeführt. Im Fahrzeug des Cousins wurde ein Totschläger gefunden. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes und unerlaubten Waffenbesitzes.