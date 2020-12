23-Jähriger verstirbt nach Messerangriff im Krankenhaus

Der 23-Jährige, der am Dienstagabend in Beckum durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt wurde, verstarb am Freitagnachmittag im Krankenhaus. Zur abschließenden Klärung der Todesursache wurde der Leichnam am (12.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert. Der 29-jährige Beschuldigte aus Beckum befindet sich seit Donnerstag (10.12.) in Untersuchungshaft.

Festnahme

Polizisten nahmen einen 29-jährigen Mann aus Beckum in der Nähe seiner Wohnanschrift fest. Der 29-Jährige soll am Dienstagabend (8.12., 20:28 Uhr) bei einer Auseinandersetzung in Beckum einen 23-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben.

"Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, sein Opfer auf der Straße mit einem Messer nach einer vorausgegangenen kurzen verbalen Streitigkeit angegriffen und dadurch lebensgefährlich verletzt zu haben", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Dabei soll er in Kauf genommen haben, sein Opfer durch den Stich tödlich zu verletzen."

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der 29-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.