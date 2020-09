Bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Marl wurde eine 26-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Eine 23-Jährige erlitt leichte Blessuren.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße wurden am Mittwoch gegen 17 Uhr zwei Frauen verletzt. Passiert ist der Unfall als am Mittwoch gegen 17 Uhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Bergstraße in Richtung Westen unterwegs war. In Höhe Lipper Weg wollte sie nach links abbiegen.

Auf der Bergstraße kam ihr eine 26-jährige Autofahrerin aus Marl entgegen. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser transportiert.

An den Fahrzeugen entstand 7000 Euro Sachschaden. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.