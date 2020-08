29 jähriger Pkw- Fahrer kollidierte mit Baum in Gelsenkirchen- Buer, Alkohol am Steuer

Am 30.08.2020 um 00.29 Uhr geriet ein 29 jähriger Hertener beim Abbiegen von der Westerholter Str. auf den Ostring in Gelsenkirchen auf den Mittelstreifen. Hier kollidierte er so heftig mit einem Baum, dass der Pkw umstürzte. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da der Fahrzeugführer Alkohol getrunken hatte , wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.