33-Jähriger schlägt 32-Jährigen Halterner mit Glasflasche nieder

Gestern Morgen (24. Oktober) geriet ein Gelsenkirchen mit Fußballfans in Streit. Der 33-Jährige schlug daraufhin mit einer mitgeführten Glasflasche mehrmals auf einen Halterner ein. Bundespolizisten nahmen den Angreifer wenige Minuten später fest.

Fußballfans in Auseinandersetzung

Gegen 00:30 Uhr, alarmierten Zeugen im Hauptbahnhof Gelsenkirchen eine Streife der Bundespolizei. Auf dem Bahnsteig soll der 33-Jährige mit einer Gruppe junger Fußballfans in eine Auseinandersetzung geraten sein. Plötzlich habe der Gelsenkirchener aus seinem Gepäck eine Glasflasche gezogen und habe mit dieser in der Hand die Gruppe angegriffen. Ein 32-Jähriger aus Haltern am See soll noch mit Tritten versucht haben, den Angreifer auf Distanz zu halten, bis er von einem Schlag mit der Flasche am Kopf getroffen wurde. Augenblicklich sei der Geschädigte zu verletzt zu Boden gesunken.

Mitglieder der Gruppe, riefen eine sich im Bahnhof befindliche Streife der Bundespolizei um Hilfe. Diese nahmen den flüchtenden und sich wehrenden Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur Wache. Weitere Kräfte der Bundespolizei leisteten sofort Erste Hilfe und forderten einen Rettungswagen an. Dieser brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der mit fast 1,5 Promille alkoholisierte Aggressor wollte sich zu seinem Verhalten nicht weiter äußern.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.