37-jähriger Angreifer von Polizei erschossen

Nach dem Vorfall am Sonntagabend (5.1.) vor der Polizeiwache Gelsenkirchen-Süd, bei dem ein 37-jähriger Angreifer erschossen wurde, sucht die Polizei nach Zeugenhinweisen. Möglicherweise haben Passanten den 37-Jährigen vor der Tat beobachtet und können Angaben machen.

Ermittlungsbehörden richten zentrale telefonische Hinweisaufnahmestelle ein

Die Ermittlungsbehörden haben dazu eine zentrale Hinweisaufnahmestelle eingerichtet, die unter der kostenlosen Rufnummer 0800 - 3040303 zu erreichen ist.

Ein Polizist hat in Gelsenkirchen am Sonntagabend (05.01.2020) einen Mann erschossen, der sich mit einem Messer in der Hand Beamten genähert haben soll. Aus Neutralitätsgründen übernimmt die Polizei in Münster die weiteren Ermittlungen.