37-jähriger Frau aus Marl die Geldbörse geraubt

Am Mittwochabend wurde einer Frau die Gelbörse geraubt. Die 37-Jährige aus Marl hatte gegen 18.30 Uhr an einem Geldautomat am Königswall Bargeld abgehoben. Als sie die Bankfiliale verließ, kam ihr ein Mann entgegen, der ihr dann unmittelbar die Geldbörse aus der Hand riss und damit weglief. Der Mann flüchtete in Richtung Brandstraße/Paulsörter. Ein Zeuge konnte den Mann ebenfalls auf der Flucht sehen. Beschreibung des Täters: männlich, etwa 1,70m bis 1,75m groß, sportliche Statur, dunkle Hautfarbe, dunkel gekleidet.