Ein 38-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall auf der Kampstraße in Marl verletzt.

Der Marler war am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Hüls unterwegs. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Borken wollte zeitgleich aus einer Zufahrt in die Kampstraße abbiegen. Dabei erfasste der Pkw-Fahrer den 38-Jährigen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wollte eigenständig zum Arzt. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.