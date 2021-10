41-Jähriger nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

Am (19. Oktober) kam es in der Wohnung eines Esseners zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei welcher der Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Am Einsatzort wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

lebensgefährliche Stichverletzungen

Gegen 17:15 Uhr eskalierte nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung des 41-jährigen Esseners mit deutscher Staatsbürgerschaft ein Streit mit einem 48-jährigen (wohnhaft in Essen, vietnamesische Staatsbürgerschaft). Der 41-Jährige erlitt hierbei mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen. Der Angegriffene wurde durch einen Notarzt erstversorgt und in ein Essener Krankenhaus gebracht. Dort wird er derzeit intensivmedizinisch versorgt.

Die Einsatzkräfte konnten den 48-jährigen Essener noch am Tatort festnehmen. Er ist dringend tatverdächtig und sitzt derzeit im Polizeigewahrsam. Es wird geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt oder einer Spezialklinik zugeführt wird.

Bei der Polizei Essen wurde eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen dauern an.