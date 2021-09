42-Jähriger verletzt einen Mann mit Eisenstange: Nach Festnahme in Psychiatrie eingeliefert

Mit einer Eisenstange fügte ein offenbar psychisch Kranker am Samstag (11.9.2021) gegen 9.45 Uhr auf der Nordseite des Dortmunder Hauptbahnhofs einem Mann schwere Verletzungen zu. Der am Kopf schwer verletzte Mann saß auf einer Mauer an der Paul-Wintzen-Straße.

Zeugen verständigten die Polizei. Einsatzkräfte fesselten den Tatverdächtigen, der insgesamt vier Messer und zwei Eisenstangen mit sich führte.

Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Dortmund lieferte die Polizei den 42-Jährigen in eine Psychiatrie ein. Der Rettungsdienst transportierte das Opfer in ein Krankenhaus.