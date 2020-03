44-Jähriger bei Unfall auf der Autobahn 43 beim Kreuz Marl schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag (19.3., 9.37 Uhr) auf der Autobahn 43 wurde ein Autofahrer schwer und ein Lkw-Fahrer verletzt.

Zwischen dem Kreuz Marl und der Anschlussstelle Haltern setzte der 21-jährige Lkw-Fahrer zum Überholen an und wechselte von der rechten auf die linke Spur. Dabei übersah er den dort herannahenden 44-Jährigen mit seinem Audi. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und prallte gegen das Heck des Lkw.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autobahn war für etwa eine Stunde in Richtung Münster komplett gesperrt, der Verkehr über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und staute sich auf einer Länge von etwa 5 Kilometern.