Bei einem abrupten Bremsmanöver, um einen Unfall zu verhindern, stürzte auf dem Lipper Weg in Marl eine Rollerfahrerin.

Die 50-jährige Fraus aus Haltern am See war am Montag gegen 17.45 Uhr auf dem Lipper Weg in Richtung Bergstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Nibelungenstraße bremste sie stark, weil ein Autofahrer aus der Nibelungenstraße in den Lipper Weg einbiegen wollte. Dabei verlor die 50-Jährige die Kontrolle über ihren Roller und stürzte, ohne dass sich die beiden Fahrzeuge berührten.

Sie verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand etwa 1000 Euro Sachschaden.