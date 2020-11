51-jähriger Marler bei Abbiegeunfall verletzt

Eine 59-jährige Heidenerin fuhr mit ihrem Auto auf dem Willy-Brandt-Ring in Dorsten zum Ostwall. An der Kreuzung Vestische Allee wollte sie die Fahrt über den Kreuzungsbereich hinaus weiter fortsetzen. Ein 51-jähriger Marler fuhr von rechts in den Kreuzungsbereich ein. Er wollte von der Vestischen Allee nach links auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen. Es kam zum Unfall im Kreuzungsbereich. Der 51-Jährige verletzte sich dabei . Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.