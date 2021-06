Dreist und rücksichtslos verhielt sich ein 53-Jähriger, der am heutigen Mittwoch gegen 7.45 Uhr einen Autounfall auf der Victoriastraße in Marl verursachte.

Eine 31-jährige Autofahrerin aus Marl war auf der Victoriastraße in Richtung Osten unterwegs. In Höhe Ovelheider Weg wollte sie geradeaus weiter in Richtung Victoriastraße fahren. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Marl kam ihr entgegen. Er wollte nach links in den Ovelheider Weg einbiegen. Dabei kam es zur Kollision.

Der 53-Jährige begutachtete kurz den Schaden, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Er konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die 31-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Sachschaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt.