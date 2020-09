57-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf A 2 getötet

Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer getötet. Der Gladbecker fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf einen Peugeot am Stauende auf. Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte versorgten den 57-Jährigen. Der Gladbecker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn 2 war in Richtung Oberhausen bis etwa 13 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.