63-jährige Frau aus Marl, die auf einem Rennrad unterwegs wurde angefahren

Auf der Straße Kippheide in Wulfen sind am Dienstagnachmittag zwei Fahrradfahrerinnen frontal zusammengestoßen. Eine 63-jährige Frau aus Marl, die auf einem Rennrad unterwegs war, musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 68-jährige Radfahrerin aus Reken gegen 16.50 Uhr ein Pferd, das an der Straße geführt wurde, überholen. Sie machte dafür einen weiten Bogen um das Pferd und stieß dann - im Kurvenbereich - mit der entgegenkommenden 63-jährigen Rennradfahrerin zusammen. Die 63-Jährige stürzte und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.