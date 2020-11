Und wieder fiel ein älterer Mensch aus dem Kreis Recklinghausen auf einen Trickbetrüger am Telefon herein.

Ende Juli überredete ein unbekannter Täter eine 85-jährige Recklinghäuserin am Telefon dazu, ihre EC-Karte mit Pin-Nummer vor die Tür zu legen. Der Mann gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus. Mit der Karte hob ein unbekannter Mann Geld an einem Geldautomaten ab. Dabei wurde er fotografiert.

Jetzt sucht die Polizei per Foto nach dem Täter.