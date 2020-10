A 2, Transporter prallt auf Lastwagen - 21 Jahre alter Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Lastwagen auf der BAB 2 ist am frühen Samstagmorgen, 10.10.2020, ein 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ist zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Lauenau nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden Lkw geprallt.

Nach ersten Erkenntnissen war der 21 Jahre alte Fahrer eines Transporters Mercedes-Benz am Samstag gegen 03:10 Uhr auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Lauenau krachte der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Lastwagen der Marke Renault.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter unter den Auflieger des Lasters geschoben. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug derart, dass es noch mehrere Meter mitgeschleift wurde. Der 21-Jährige erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 36 Jahre alte Fahrer des Lastwagens überstand den Unfall unverletzt.

Die Polizei bezifferte den Schaden mit rund 11.500 Euro. Wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahmen war die Autobahn für rund drei Stunden voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch es erneut zu Behinderungen kam.