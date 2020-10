A 52: 37-Jährige bei Auffahrunfall verletzt - Drei beteiligte Fahrzeuge

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 52 Richtung kam es am Samstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Eine 37-jährige Frau verletzte sich dabei schwer.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 23-jährige Frau aus den Niederlanden mit ihrem Porsche auf der A 52 Richtung Essen unterwegs. Als die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abbremsen mussten, bemerkte sie dies aus bisher ungeklärter Ursache zu spät und fuhr auf den Polo einer 37-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Essenerin auf den Golf eines 50-Jährigen geschoben. Die 37-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro.

Samstag, 3. Oktober 2020, 14.20 Uhr