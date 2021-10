Achtzehn Monate altes Kind verbrüht - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Kindernotfall in die Wilhelm-Nieswandt -Allee alarmiert. Aus bisher noch ungeklärter Ursache hatte sich ein achtzehn Monate altes Kind Verbrühungen zugezogen. Die Notfallsanitäter und der Notarzt diagnostizierten, dass rund 15 % der Körperoberfläche zweitgradig verbrüht sind. Umgehend wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle nachalarmiert. Christoph 9 aus Duisburg ging nur wenige Minuten später auf dem Gelände der Zeche-Karl zur Landung. Eine Polizeistreife beförderte den Notarzt von Christoph 9 zügig zur Einsatzstelle. Nach einer intensivmedizinischen Versorgung vor Ort erfolgte der Transport mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung in eine geeignete Klinik. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.