"Aktenzeichen XY Ungelöst" und LKA NRW suchen Bankräuber

Erneut wird die bislang nicht geklärte Tatserie mit 14 Bankraub-Straftaten in der TV Fahndungssendung "Aktenzeichen XY Ungelöst" im ZDF vorgestellt. In der Sendung am Mittwoch, den 15. September 2021, wird auf eine ungeklärte Bankraubserie hingewiesen, die bereits am 06. Mai 1998 begann. Damals überfiel ein unbekannter Räuber eine Filiale der Sparkasse Remscheid - Hasenberg.

maskierter Täter

Seit mindestens dieser Zeit werden in Nordrhein-Westfalen und im angrenzenden Rheinland Pfalz Banküberfälle begangen, die nach Bewertung der LKA-Ermittler alle von ein- und demselben, unbekannten, bewaffneten und maskierten Täter begangen wurden.

Im Einzelnen waren dies:

06.05.1998, Sparkasse Remscheid, 42897 Remscheid, Hasenberger Weg 11,

08.02.2000, Sparkasse Krefeld, 41372 Niederkrüchten, Goethestr. 5,

18.04.2006, Kreissparkasse Heinsberg, 41812 Erkelenz, Gerderath, Lauerstr. 15,

05.12.2006, Volksbank Erkelenz, 41372 Niederkrüchten Elmpt, Goetehstr. 1

13.04.2007, Sparkasse Siegen, 57250 Netphen, Martin-Luther- Str. 2,

18.01.2008, Sparkasse Lippstadt, 59556 Lippstadt, Bad Waldliesborn, Parkstr. 18,

27.02.2009, Sparkasse Krefeld, 41751 Viersen-Dülken, Lindenallee 15 a

13.10.2009, Sparkasse Bad Münster, 55583 Bad Münster am Stein, Berliner Str. 46

30.10.2009, Sparkasse Westerwald / Sieg, 57548 Kirchen, Lindenstr. 5,

08.06.2012, Volksbank Ascheberg-Herbern, 59387 Ascheberg, Merschstr. 20

07.03.2014, Volksbank Krefeld, 41334 Hinsbeck, Markt 9,

25.09.2015, Sparkasse Düren, 52355 Düren-Lendersdorf, Hauptstr. 78,

16.03.2017, Sparkasse Duisburg, 47239 Duisburg-Rumeln, Dorfstr. 33.

Der letzte hier bekannte Überfall dieser Serie datiert vom 16. Januar 2020 in 46459 Rees am Niederrhein auf die dortige Volksbank Emmerich - Rees, Dellstr. 1-3, im Kreis Kleve.

Tatobjekte ausgekundschaftet

Es muss davon ausgegangen werden, dass der Täter die einzelnen Tatobjekte tagelang vor der Tat bis ins kleinste Detail zuvor ausgekundschaftet hat, möglicherweise sogar über Wochen.

Beschreibung

Die derzeitige Beschreibung des unbekannten Täters lässt sich derzeit wie folgt zusammenfassen:

- ca. 180 - 190 cm groß

- ca. 50 - 65 Jahre alt

- sehr wahrscheinlich blonde bis hellblonde Haare

- kräftig/athletisch, nicht dick

- vermutlich Brillenträger, helle ("kalte") Augen,

- höchstwahrscheinlich Deutscher (evtl. Rheinländer)

- Gesicht leicht zerfurcht/faltig, etwas grobe, kantige

Hautstruktur

- gute Kenntnisse im Bereich der Elektro- und Schlüsseltechnik,

Tür- und Fenstermechanik.

Nach einem Überfall am 25. September 2015 in Düren - Lendersdorf konnten durch Zeugenaussagen zwei Phantombilder des Täters erstellt werden.

Diese finden Sie im Fahndungsportal der NRW-Polizei unter diesem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/nordrhein-westfalen-rheinland-pfalz-mehrfacher-schwerer-raub

Für Hinweise, die zur Festnahme des unbekannten Täters führen, sind mehrere Belohnungen von insgesamt 36.500 Euro ausgelobt.