Auf ein Stauende auf der A 2 aufgefahren, schwerverletzte Frau

Am Montagmorgen (20.01.2020, 06.58 Uhr) verletzte sich eine Frau aus Duisburg auf der Autobahn 2 schwer, nachdem sie mit ihrem Hyundai bei Castrop-Rauxel-Henrichenburg auf ein Stauende aufgefahren war. Ein 28-jähriger Bottroper, der vor dem Hyundai auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs war, bremste seinen Renault noch bis zum Stillstand ab.

Die 28-jährige Duisburgerin krachte trotz Vollbremsung in das Heck des Renaults. Die Schwerverletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme waren zwei Fahrspuren bis 08:20 Uhr gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.