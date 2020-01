Auffahrunfall an der Carl-Duisberg-Straße in Marl

An der Carl-Duisberg-Straße ist am Dienstag um 18.15 h ein 30-Jähriger aus Marl mit seinem Auto auf den Wagen eines 22-Jährigen aus Gelsenkirchen aufgefahren. Der 22-Jährige musste wegen eines Rückstaus bremsen, als der 30-Jährige auffuhr. Der Marler wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.