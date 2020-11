Auffahrunfall auf der A 1 - zwei Personen verletzt

Am Dienstagnachmittag (3.11.) ist es auf der A 1 bei Kamen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden verletzt. In Richtung Bremen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auffahrunfall

Den ersten Zeugenangaben zufolge befuhr eine 29-Jährige aus Dortmund gegen 13.50 Uhr mit ihrem Pkw die A 1 in Richtung Bremen. Kurz vor dem Kamener Kreuz bremste sie ihr Fahrzeug ab und kam vor einem Stau zum Stehen. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Unna hielt hinter der Dortmunderin an. Der dahinter fahrende Mann aus Polen erkannte das Stauende offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf seinen Vordermann auf. Durch die Wucht des Aufpralls stieß dieser gegen das Auto der 29-Jährigen. Die Dortmunderin und der 62-Jährige aus Unna wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Der 44-jährige Mann aus Polen blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen für mehr als vier Stunden gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 160.000 Euro.