Auffahrunfall auf der BAB A 31 mit 4 Verletzten

Am Sonntagnachmittag, um 13.50 Uhr, kam es auf der A 31 in Richtung Bottrop, in Höhe der Anschlussstelle Gladbeck zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger PKW Fahrer aus Gladbeck übersah einen Rückstau und fuhr auf den vorausfahrenden PKW einer 29-jährigen Fahrerin aus dem Kreis Borken auf.

Totalschaden

Durch den Zusammenstoß entstand ein Totalschaden an beiden PKW mit einem Gesamtwert von ca. 28.000 Euro. Der Gladbecker und seine Beifahrerin, sowie die 29-jährige Fahrerin und ein Mitfahrer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind alle Personen verletzt. Drei weitere Mitfahrer der 29-jährigen blieben unverletzt. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf bis zu 8 km. Um 15.30 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett passierbar.