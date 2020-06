Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Marl.

Ein 31-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 14.40 Uhr mit seinem Wagen die Breite Straße entlang. In Höhe einer Verkehrsinsel mit Ampel wollte ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Herten die Breite Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß, erfasste das Auto den Radler, der stürzte sich schwer verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. An den Fahrzeugen entstand 5100 Euro Sachschaden.