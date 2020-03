Auto fährt führungslos gegen Gartenzaun

Dienstag, gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto von einem Baumarktparkplatz los. An der Rotlicht zeigenden Ampel Distelner Straße in Herten hielt er an. Als er losfahren wollte, stellte er einen technischen Defekt an seinem Auto fest. Er stieg aus und wollte sein Fahrzeug von der Kreuzung schieben. Da die Distelner Straße hier abschüssig war, nahm das Auto Fahrt auf. Der 80-Jährige konnte das Auto nicht mehr bremsen und stürzte. Es kam in der Folge führungslos von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Poller und einen Gartenzaun. Bei dem Sturz wurde der 80-Jährige verletzt. Es entstand 4500 Euro Sachschaden.