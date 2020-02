Auto fährt in Karnevalsumzug, mehrere Verletzte

Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg): In Volkmarsen ist ein Auto in den dortigen Rosenmontagsumzug gefahren. Mehre Menschen wurden verletzt, einige schwer, unter ihnen auch Kinder. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Der Fahrer des Pkw ist durch Polizeibeamte festgenommen worden. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

In der Folge der Tat wurde vorsorglich jeder Rosenmontagsumzug in Hessen gestoppt und abgesagt.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle, die Bilder oder Videos aus #Volkmarsen haben:

Halten Sie sich zurück mit Spekulationen; verbreiten Sie keine dieser Aufnahmen.