Auto prallt vor Baum, 87-jähriger Fahrer schwer verletzt

Ein 87-jähriger Autofahrer wurde am Freitagnachmittag (24.1., 14:25 Uhr) bei einem Unfall an der Ottmarsbocholter Straße bei Münster schwer verletzt.

Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin bog vom Hartmannsbrook auf die Ottmarsbocholter Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 87-Jährigen. Der Münsteraner wich dem Wagen aus, fuhr links an der 36-Jährigen vorbei und stieß beim wiedereinscheren mit ihr zusammen. Sein Auto schleuderte nach rechts gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die 36-Jährige verletzte sich leicht. Die Ottmarsbocholter Straße wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Polizisten stellten die beiden Pkw sicher. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.