Am späten Mittwochabend ist ein Auto in einen Supermarkt-Eingang auf der Breddenkampstraße gefahren. Kurz vor Mitternacht hatten sich mehrere Zeugen gemeldet, weil sie laute Geräusche gehört hatten. Einige Zeugen sagten, dass sie einen schwarzen Kleinwagen in Richtung Westfalenstraße wegfahren sahen.

Am Steuer soll ein Mann gesessen haben. Die Polizei konnte wenig später das kaputte Auto auf der Sachsenstraße, in der Nähe des Supermarktes, finden und sicherstellen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an, erste Hinweise liegen vor. Der Hintergrund des Vorfalls ist weiter unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wer den schwarzen Kleinwagen gefahren hat. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die mitbekommen haben, wer das kaputte Auto auf der Sachsenstraße abgestellt hat und anschließend weggegangen ist. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 zu wenden.