Auto überschlägt sich auf der A 52

Zwei Personen wurden am Montag auf der Autobahn 52 bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 19-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Gladbeck unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dorsten-Ost und Gelsenkirchen-Hassel wich er nach eigenen Angaben einem kreuzenden Tier aus. Der Wagen driftete anschließend unkontrollierbar nach rechts gegen die Schutzplanke, überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf der Seite liegen. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen aus Stemwede und seinen Beifahrer, ein 20-Jähriger aus Espelkamp, in Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.