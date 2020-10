Auto überschlägt sich bei Unfall auf der A 2 - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 2 bei Beckum am Freitagmorgen (9.10.) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Sein Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 53-Jährige aus Hamm gegen 7.20 Uhr mit seinem Wagen auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Oberhausen unterwegs. Hinter der Anschlussstelle Beckum wollte er ein vorausfahrendes Auto überholen und scherte dazu nach links aus. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei offenbar die Kontrolle über seinen Seat. Dieser prallte links gegen die Betonschutzmauer, drehte sich und kam nach rechts ab. Im angrenzenden Graben überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, bevor es auf dem Dach liegen blieb.

Der 53-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.