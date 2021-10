Autodach bei Verkehrsunfall auf der A 1 aufgerissen - Kölnerin schwer verletzt

Eine 33-jährige Kölnerin ist Freitag Abend (1.10.2021) bei einem Verkehsunfall auf der Rast- und Tankanlage Lichtendorf-Süd schwer verletzt worden. Bei dem Unfall riss auch ihr Autodach auf.

Auf stehenden Sattelzug geprallt

Ersten Ermittlungen zur Folge war die Kölnerin mit ihrem Auto um 20.18 Uhr in Fahrtrichtung Bremen unterwegs und wollte gerade die A 1 auf die Rastanlage Lichtendorf-Süd verlassen. Vor dem Ausfädelungsstreifen (im Anfangsbereich der Rast- und Tankanlage) kam es zum Zusammenstoß mit dem geparkten Sattelzug. Kurz vor dem Ausfädelungsstreifen hatte zu dieser Zeit ein 48-jähriger Mann aus Litauen einen Sattelzug geparkt. Aus noch ungeklärter Ursache prallte die Kölnerin mit ihrer linken Autoseite in die Aufliegerecke des stehenden Sattelzuges, riss sich dabei ihr Fahrzeugdach linksseitig auf und stieß in die dortigen Schutzplanken. Zwischenzeitlich war die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Bei dem Unfall verletzte sich die 33-Jährige schwer - ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden derzeit auf rund 25000 Euro. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.