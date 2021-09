Autofahrer an Unfallfolgen in Buer verstorben

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. September 2021, ist ein verunglückter 74-jähriger Autofahrer am Dienstag, 28. September 2021, an den Unfallfolgen verstorben. Der Gelsenkirchener war am Unfallmorgen um 8.55 Uhr mit seinem Wagen an der Kreuzung Hölscherstraße/Kurt-Schumacher-Straße/Cranger Straße in Buer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Ein Rettungswagen hatte den Schwerverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann nun verstarb.

Um kurz vor 9 Uhr, am Mittwochmorgen des 15.9. , kollidierte ein Pkw mit einem Ampelmast im Einmündungsbereich der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Cranger Straße. Das Fahrzeug kam aus Fahrtrichtung Norden und wollte nach links in die Cranger Straße abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines dortigen Lichtzeichens. Der alarmierte Notarzt versorgte den Patienten vor Ort und lieferte ihn im Anschluss in ein Gelsenkirchener Krankenhaus ein. Es bestand der Verdacht auf ein Polytrauma. Die Feuerwehrkräfte nahmen die ausgetretenen Betriebsstoffe auf und reinigten die Fahrbahn. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt im Nachgang die Polizei Gelsenkirchen.