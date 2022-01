Autofahrer nach Unfall in Marl Drewer flüchtig

Gestern Morgen kam es gegen 07.50 Uhr an der Ecke Karl-Liebknecht Str. / Bergstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus.

mit 15-jährigen Zweiradfahrerin zusammen gestoßen

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf der Karl-Liebknecht-Str. in Richtung Bergstraße und stieß im Einmündungsbereich mit einer 15-jährigen Zweiradfahrerin aus Marl zusammen. Das Mädchen war auf dem Radweg der Bergstraße in Richtung Hüls-Mitte unterwegs. Sie querte zum Unfallzeitpunkt die Karl-Liebknecht-Straße. Der 38-jährige Beifahrer kümmerte sich nach dem Unfall um die Verletzte, während sich der Fahrer - nach bisherigen Erkenntnissen - unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: 1,87m groß, muskulös/stämmig, schwarze Haare, langer Bart, dunkelblaue Jeans, schwarze Jacke.