Bargeld und Schmuck bei Einbruch in Marl Hüls gestohlen

Am Montag, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Sibeliusstraße auf. Die Räume und Schränke wurden nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck. Hinweise liegen bislang nicht vor.