Bargeld und Schmuck bei Einbruch in Marl Mitte gestohlen

Auf dem Uranusweg wurde am Montagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter ein gekipptes Fenster, um herein zu kommen. Anschließend durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten über die Terrassentür.