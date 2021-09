Bauarbeiter illegal beschäftigt, Zoll beendet illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung

Am 07.09.2021 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle in Herne. Auf dem Bauvorhaben wurden drei serbische Staatsangehörige bei Bautätigkeiten angetroffen. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen Drittstaatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Alle drei Serben verfügten nicht über einen Aufenthaltstitel, der zur Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigt.

Die Zollbeamten nahmen die Männer im Alter von 56, 29 und 18 Jahren vorläufig fest. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Über den weiteren Verbleib der serbischen Staatsbürger entscheidet die zuständige Ausländerbehörde.

Den Arbeitgeber der Beschuldigten erwarten nun Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.