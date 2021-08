Baucontainer am Hafenweg in Marl aufgbrochen

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, am Hafenweg in einen Baucontainer ein und entwendeten mehrere Benzinkanister, ein Stromkabel und einen Baggerschlüssel. Der Schlüssel konnte am Freitagabend von der Polizei sichergestellt werden, als ein Zeuge den Hinweis auf einen Bagger mit laufendem Motor auf der Flurstraße gab. Die Beamten verschlossen das Fahrzeug und nahmen den Schlüssel zur Eigentumssicherung an sich. Hinweise zu den unbekannten Tätern liegen bislang nicht vor.