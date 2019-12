Bei Einbruch an Weihnachten in Marl Sinsen Schmuck gestohlen

Auf dem Jasminweg brachen unbekannte Täter am Mittwoch, in der Zeit von 12.30 bis 21 Uhr in ein Wohnhaus ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter stahlen zumindest Schmuck.

Einbrecher kommen am Tage

Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, zum Beispiel während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners, so etwa zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen. In Wirklichkeit dürfte die Zahl aber noch höher liegen, da bei Wohnungseinbrüchen – etwa auf Grund einer urlaubsbedingten Abwesenheit der Wohnungsinhaber – die genaue Tatzeit meist nicht feststellbar ist.