Bei Einbruch in Marl Hüls Schmuck, Markenhandtaschen, Portemonnaies und Parfüm gestohlen

An der Hülsbergstraße haben Unbekannte am Donnerstag zunächst versucht, eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Als das misslang, machten sie sich an einem Kellerfenster zu schaffen und hebelten es auf. Sie drangen ins Haus ein und durchsuchten die Wohnräume. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit Schmuck, Markenhandtaschen, Portemonnaies und Parfüm.