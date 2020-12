Bei Einbruch in Polsum und Alt Marl Schmuck und Armbanduhren gestohlen

Am Donnerstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Bungalow am Braukweg auf. In den einzelnen Räumen suchten die Täter nach Beute. Sie flüchteten mit Schmuck und zwei Armbanduhren in unbekannte Richtung.

An der Guido-Heiland-Straße verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Küchenfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Schränke im gesamten Haus wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.