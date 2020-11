Bei Einbrüchen in Marl Schmuck gestohlen

Auf der Brucknerstraße haben unbekannte Täter zwei Terrassentüren aufgebrochen, um in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter durchwühlten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Auf der Johannes-Brahms-Straße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Gestohlen wurde Schmuck, das Schlafzimmer war durchsucht.

Zeugen konnten zwei tatverdächtige Frauen im Hausflur beobachten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1) etwa 16 bis 20 Jahre alt, ca. 1,60 bis 1,70m groß, rückenlange dunkle Haare. Bekleidet mit einer hellen Hose, grauen Stulpen, helle Oberbekleidung und dunkler Weste 2) etwa 16 bis 18 Jahre alt, ebenfalls ca. 1,60 bis 1,70m groß, dunkelhaarig, vermutlich kurze Haare (oder Haar in der Jacke), schwarze Mund-Nasen-Maske mit hellen Applikationen