Bei Fahrbahnwechsel auf der Herzlia-Allee in Marl gegen Laterne gekracht

In der Nacht zu Dienstag (ca. 4 Uhr) fuhr ein 20-jähriger Marler auf der Herzlia-Allee in Fahrtrichtung Recklinghäuser Straße. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen kam das Auto aus bisher ungeklärter Ursache noch weiter nach links ab und der 20-Jährige fuhr frontal gegen eine auf der Mittelinsel stehenden Laterne.

Die Unfallörtlichkeit liegt kurz vor der Willy-Brandt-Alle. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen, sein 19-jähriger Beifahrer aus Marl blieb unverletzt. Hinweise auf den Konsum vor Alkohol oder Drogen ergaben sich vor Ort nicht. Der 20-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die beschädigte Laterne ragte schief auf die Gegenfahrbahn. Die Gefahrenstelle wurde jedoch direkt beseitigt. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 7.000 Euro.