Bei Tageseinbruch in Marl Drewer Playstation und Wlan-Router gestohlen

Auf der Kinderheimstraße sind zwischen Donnerstagmorgen und Donnerstagmittag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Aus einer Wohnung wurde ein Playstation und ein Wlan-Router gestohlen.



Einbrecher kommen am Tage



Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, zum Beispiel während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners, so etwa zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen.