Beschädigter Lkw-Tank auf der A 2 sorgt für stundenlange Sperrung

Ein beschädigter Lkw-Tank hat am Freitagmorgen (23. Oktober) für eine stundenlange Sperrung der A 2 im Bereich Dortmund-Mengede gesorgt. Mehrere hundert Liter Diesel hatten die Fahrbahn verschmutzt.

Ein 39-Jähriger aus Tschechien war den ersten eigenen Angaben zufolge gegen 2.05 Uhr mit seinem Lkw auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Mengede verlor demnach ein vor ihm fahrender Lkw eines 34-Jährigen aus Polen eine Stütze des Anhängers, die auf die Fahrbahn fiel. Der 39-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Dadurch wurden ein Reifen seines Fahrzeugs sowie der Tank beschädigt.

Weil sich der ausgelaufene Betriebsstoff über die gesamte Fahrbahn verteilte, wurde die Autobahn in Richtung Hannover während der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen komplett gesperrt.

Die Vollsperrung konnte gegen 12.15 Uhr aufgehoben und der mittlere sowie linke Fahrstreifen freigegeben werden. Gegen 14 Uhr waren alle Einschränkungen aufgehoben.

Am Freitagabend waren durch die Autobahnmeisterei Arbeiten an der Fahrbahndecke des rechten Fahrstreifens nötig . Aus diesem Grund musste eine erneute Sperrung erfolgen.