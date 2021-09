Brand auf Autobahn A 1

Auf der A1 in Richtung Münster fing das Auto eines 57-jährigen Mannes am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Der Mann bemerkte zunächst einen Knall und sah dann auch schon die aufsteigenden Rauchwolken. Der 57-Jährige hielt sofort auf dem Standstreifen an und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. Diese konnte den Brand zwar löschen, das Auto war dennoch stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.