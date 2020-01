Brand eines Imbisses. Innenraum komplett zerstört, Brandstiftung nicht ausgeschlossen

In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Imbissstube an der Dülmener Straße in Dorsten gebrannt. Ein Zeuge hatte Rauch in dem Gebäude gesehen und die Feuerwehr informiert. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Für die Löscharbeiten musste die B58 gesperrt werden.

Einsatzbericht der Feuerwehr

Am frühen Morgen meldeten Passanten eine unklare Rauchentwicklung im Bereich eines Schnellrestaurants. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es im Innenraum des Imbisses. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zugang verschaffen und konnten den Brand unter Atemschutz löschen. Der Innenraum wurde durch den Brand komplett zerstört. Nach den Belüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle abschließend der Polizei zur weiteren Brandursachenermittlung übergeben werden.

Im Einsatz befanden sich die Hauptamtliche Wache und die Löschzüge Wulfen und Hervest I.